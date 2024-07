IGP-M arrefece a 0,61% em julho, ante 0,81% em junho, afirma FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 8:36 Para compartilhar:

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,61% em junho, após alta de 0,81% em junho, informou nesta terça-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula alta de 3,82% nos últimos 12 meses.

O resultado do IGP-M nesta leitura veio acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava desaceleração mais intensa do índice a 0,47%. As expectativas variavam de 0,35% a 0,68%.

O movimento desta leitura do IGP-M foi puxado pelo arrefecimento do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), a 0,68%, após subir 0,89% em junho. Também houve desaceleração no Índice de Preços ao Consumidor – IPC-M (0,46% para 0,30%) e do Índice Nacional de Custos da Construção (0,93% para 0,69%).

Cinco das oito classes do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) registraram decréscimo em suas taxas de variação: Alimentação (0,96% para -0,84%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,68% para 0,19%), Vestuário (0,42% para -0,16%), Comunicação (0,07% para 0,04%) e Habitação (0,38% para 0,36%).

Por outro lado, registraram aceleração os grupos Educação, Leitura e Recreação (-0,23% para 2,00%), Transportes (0,28% para 0,64%) e Despesas Diversas (0,45% para 1,37%).

Influências

As maiores pressões de baixa sobre o IPC-M de julho partiram de tomate (2,88% para -19,50%), mamão papaya (-8,04% para -23,29%), cenoura (-0,11% para -23,91%), cebola (-1,95% para -7,65%) e banana-prata (-7,84% para -5,31%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima passagem aérea (-1,44% para 12,06%), gasolina (0,54% para 1,60%), serviços bancários (0,73% para 2,44%), tarifa de eletricidade residencial (0,02% para 1,28%) e plano e seguro de saúde (0,48% para 0,42%).