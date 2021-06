IGP-M alivia pressão na curva e traz viés de baixa às taxas de juros

A desaceleração do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) para 0,60% em junho, de 4,10% em maio, abaixo do piso do Projeções Broadcast, de 0,78%, ajuda a aliviar a pressão de alta nos juros futuros, que rondam a estabilidade, com viés de baixa.

O movimento, no entanto, é limitado pelas preocupações com a crise hídrica, expectativa com a definição hoje do valor da bandeira 2 da tarifa de energia elétrica, leilão de NTN-B (11h00), além de dólar mais forte ante o real e juros dos Treasuries em alta.

Às 9h18, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 caía para 5,62%, de 5,64% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 marcava 6,96%, de 7,01%, e o para 2027 subia para mínima de 8,43%, de 8,44% no ajuste anterior.

