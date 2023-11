IGP-M acelera a 0,59% em novembro, ante 0,50% em outubro, diz FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 8:29 Para compartilhar:

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) acelerou a 0,59% em novembro, ante 0,50% em outubro. No acumulado em 12 meses, o índice tem queda de 3,46%, ante 4,57% registrada em outubro. No ano até novembro, o IGP-M acumula declínio de 3,89%. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 29, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A aceleração do índice em novembro ficou praticamente em linha com a mediana de estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, que previa alta de 0,58%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de 0,60% para 0,71%. O indicador de preços no atacado cai 6,51% no ano e recua 6,07% em 12 meses.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também avançou, de 0,27% para 0,42%. O indicador sobe 3,26% no ano e 3,71% em 12 meses. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou de 0,20% para 0,10% e acumula alta de 3,05% no ano e de 3,33% em 12 meses, conforme divulgado na segunda-feira, 27.

