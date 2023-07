IGP-10 de julho cai 1,10% ante queda de 2,20% em junho, aponta FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 8:21 Compartilhe

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 1,10% em julho, após a queda de 2,20% em junho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com este resultado, o IGP-10 acumula recuo de 5,20% no ano e declínio de 7,89% em 12 meses.

A queda mensal foi ligeiramente maior que a mediana negativa de 1,07% das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam baixa entre 1,80% e 0,68%.

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de julho, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram redução de 1,54% em julho, ante uma queda de 3,14% em junho. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram estabilidade, com índice positivo de 0,02% em julho, após queda de 0,18 % em junho. O INCC-10, que mede os preços da construção civil, também beirou a estabilidade, com alta de 0,01% em julho, depois de subir 1,19% em junho

O IGP-10 acumulou um recuo de 5,20% no ano. A taxa acumulada em 12 meses ficou negativa em 7,89%.

