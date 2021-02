Igor Vinicius recebe terceiro amarelo e será desfalque contra o Palmeiras Lateral-direito levou cartão e não estará à disposição de Vizolli para enfrentar o rival, na próxima sexta-feira (19), no Morumbi, às 21h30. Tricolor terá o retorno de três jogadores

O São Paulo terá um desfalque certo para o clássico contra o Palmeiras, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, em duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Igor Vinicius, lateral-direito do Tricolor, recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o rival. O jogador recebeu a advertência após cometer uma falta em Pepê, na metade do segundo tempo. O São Paulo ainda tem Gabriel Sara, Reinaldo, Léo e Vitor Bueno como pendurados.

Quem deve entrar na lateral é o espanhol Juanfran, que volta de suspensão. Além dele, o técnico interino Marcos Vizolli poderá contar com os retornos do meia Igor Gomes e do atacante Pablo. Com estiramento na coxa, Gabriel Sara ainda é dúvida para o clássico.

O Tricolor vem animado para o confronto contra o rival, já que venceu o Grêmio por 2 a 1, a primeira vitória no ano, e ainda sonha com o título do Brasileirão. A equipe está com 62 pontos, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos em relação aos três primeiros colocados.

