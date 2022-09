Igor Vinícius lamenta gol sofrido no início pelo São Paulo, mas se diz ‘obcecado’ pela Sul-Americana

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 21:58 Compartilhe







A fase do São Paulo, definitivamente, não é boa. Com um a menos, o time arrancou um empate do Cuiabá fora de casa, mas não vence há três jogos no Campeonato Brasileiro e está em 14º lugar, a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento da competição.

No empate por 1 a 1 deste domingo na Arena Pantanal, o time comandado por Rogério Ceni saiu atrás do placar logo no comecinho, quando Ferraresi cometeu pênalti em André Luís e Deyverson converteu. Na etapa complementar, Luizão, em lance confuso, arrancou o empate para o Tricolor.

– Que possa ser o primeiro de muitos na carreira dele (Luizão). O jogo foi muito difícil, o clima não ajuda muito. Tomamos um gol no início, isso atrapalha e temos que correr atrás. É trabalhar para não sofrer o gol no início – afirmou Igor Vinícius, após a partida.

O lateral-direito também disse que ainda acredita na classificação do São Paulo na Copa Sul-Americana diante do Atlético-GO. Apesar de o time ter perdido o jogo de ida por 3 a 1, fora de casa, o de volta será na quinta-feira (8), às 21h30, no estádio do Morumbi.

– É quinta-feira, sou obcecado em ser campeão, todo o grupo está, e espero que a gente consiga fazer isso – completou o são-paulino.

