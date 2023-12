Igor Vinícius celebra recuperação no São Paulo e confia em 2024 vitorioso: ‘Brigar por tudo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 20:57 Para compartilhar:

Igor Vinícius passou o ano de 2023 praticamente todo entregue ao departamento médico do São Paulo tratando grave problema no púbis. O lateral-direito fecha a temporada já de volta às atividades e cheio de confiança em ajudar a equipe a brilhar na próxima temporada, na qual confia em “brigar por tudo.”

O São Paulo já abre 2024 disputando a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, e o jogador espera uma largada com título. Também fala que o retorno à Libertadores será especial na busca pelo tetracampeonato e ainda fala em brigar pela taça do Brasileirão.

“A pressão aumenta mais (após a conquista de um título, no caso do São Paulo a Copa do Brasil). Quando você vem de um ano sendo campeão, a cobrança é maior, mas a gente sabe que Libertadores e São Paulo combinam, então é voltar mais forte e com mais ambição para buscar títulos e os objetivos. E fazer parte será muito bom”, afirmou o sorridente lateral, sem esconder a ansiedade por pisar no Morumbi como jogador novamente.

“Pisando no Morumbi, de volta, será uma mistura de sentimentos. Estava acostumado a jogar, e esse ano lá estava quase todo jogo lotado. Senti muita falta, mas Deus tem algo preparado para mim”, afirmou. “Torci muito para os companheiros e quando eu pisar naquele gramado, sentir a emoção da torcida, será um momento mágico, especial e vamos brigar por todos os títulos, pois o São Paulo é muito grande”, mostrou euforia. “É começar o ano com o pé direito, ganhando a Supercopa, depois Libertadores, O Brasileirão… O ano promete muito.”

Apesar da confiança, Igor Vinícius não esconde que viveu duros momentos em 2023. “Realmente não foi fácil, a gente está acostumado a conviver dentro de campo, com a pressão, então sente falta disso no dia a dia”, falou. “Um momento muito difícil (a lesão), a principal parte é a mental, você tem de trabalhar a cabeça neste momento”, explicou. “Você fica muito tempo parado e isso causa insegurança muita grande, de não saber se vai voltar ou não. Foi uma lesão que demorou para se resolver, mas felizmente estou acabando o ano treinando com o grupo, estou feliz.”

Mesmo citando as dificuldades, o lateral-direito que disputará vaga com o veterano Rafinha garante que nunca deixou de lutar. “São momentos difíceis assim que te fortalece. Nunca duvidei que ia voltar, sei que várias pessoas pensam negativo, mas eu sempre foquei no positivo e o clube me deu total respaldo para estar me curando. Com chuva, com sol, agora só quero estar dentro do gramado.”

Nada de pular etapas, contudo. “Primeiro é recuperar meu ritmo, essa é a principal meta. Depois voltar a jogar, estar atuando. Sempre fiquei com a maior parte da torcida do meu lado, peguei esse lado legal e tenho de fazer um agradecimento especial a todos que torceram por mim. De coração, não foi fácil, mas estarem ao meu lado foi essencial para o retorno.”

