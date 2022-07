Igor Souza ensina em curso como faturou R$ 2 milhões com Inteligência Artificial

O empresário Igor Souza, que cresceu na zona leste de Manaus, capital do Amazonas, afirma ter faturado mais de R$ 2 milhões apenas no mercado digital, em poucos meses, durante o ano de 2021.

Após o feito, passou a ministrar cursos para ensinar pessoas comuns como investir usando inteligência artificial para ter renda passiva em dólar, além de aprender a fazer análise de risco baseado no perfil de investidor de cada um.

“Em 2022, tripliquei meus ganhos, mas o mais o importante foi ter transformado a vida desses fãs que me seguem. Fico feliz em ver que hoje eles são grandes empresários como eu”, relata Igor, que comanda a nova mentoria “Investidor do Futuro”.

Em seu Instagram, além de ostentar uma vida de luxo, também faz postagens diárias com dicas de seus cursos sobre marketing e estratégias milionárias. “Em qualquer plataforma, meu objetivo é transformar vidas, assim como eu consegui transformar a minha”, orgulha-se.

Em seu site, ele detalha o conceito que aplica em seus investimentos. “Inteligência Artificial é uma área na Ciência da Computação responsável por simular a inteligência e o comportamento humano usando apenas máquinas. Em 2022, a IA (inteligência artificial) vai continuar caminhando para se tornar a tecnologia mais transformadora que a humanidade já desenvolveu até agora”, orienta.

De acordo com o CEO do Google, Sundar Pichai, o impacto no nosso desenvolvimento como espécie com a IA será ainda maior do que o do fogo ou da eletricidade. “IA funciona com Machine Learning, que é uma tecnologia onde os computadores tem a capacidade de aprender de acordo com as respostas esperadas por meio associações de diferentes dados, os quais podem ser imagens, números e tudo que essa tecnologia possa identificar”, completa.