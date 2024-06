Igor Rickli relata que sofreu abuso sexual na infância: ‘Foram várias vezes e tudo isso me fez viver situações difíceis’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2024 - 11:51 Para compartilhar:

O ator Igor Rickli compartilhou em entrevista como conversa com seus filhos, Antonio Caramelo, Fátima e Will, sobre questões relacionadas à sexualidade e revelou ter sofrido abuso sexual quando criança.

“Para nós, esse momento da infância é muito sagrado. O nosso histórico com relação à sexualidade sempre foi muito conturbado. A gente traz muitos traumas, muitos abusos e isso nos faz olhar com muito cuidado sobre a sexualidade dos nossos filhos”, falou.

“Trago uma bagagem pesadíssima até aqui. Os abusos realmente causam uma virada na sua vida. Aconteceu na minha infância. São questões que realmente marcaram a minha existência aqui neste planeta e me fizeram olhar as coisas por outro prisma. Eu tinha a idade do meu filho mais novo”, relatou. “Foram várias vezes e tudo isso me fez viver situações que foram difíceis e eu estava sozinho, não conseguia falar”, desabafou.

O artista, que é bissexual, contou que por anos se sentiu culpado e tinha uma dificuldade muito grande em confiar nas pessoas.

“Eu achava que tinha alguma coisa errada ou que tinha feito algo errado e é muito louco como a gente vai disparando gatilhos. Depois você vai crescendo e vai se sentindo culpado por isso. Durante muito tempo, eu me senti muito culpado, doía, me reprimi muito e tinha uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas e me permitir, mas tinha atração, era um grande caos”, completou.

*O texto contém aspas de entrevista realizada e publicada no site Quem.