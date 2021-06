Igor Marcondes e Carol Meligeni nas oitavas em Sto. Domingo Marcondes bateu principal favorito e Carol superou qualifier

Atletas da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), venceram na estreia em Sto. Domingo, na Rep. Dominicana nesta quarta-feira, evento no piso duro com premiação de US$ 25 mil.

Igor Marcondes eliminou o principal favorito, o japonês Shintaro Imai, 368º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/3) 6/4 após 2h12min de duração. Ele encara nas oitavas nesta quinta-feira o qualifier americano Noah Schachter.

Pela chave feminina, Carol Meligeni, 322ª do mundo, estreou com vitória diante da qualifier francesa Tiphanie Fiquet por 6/3 7/6 (7/2) e vai enfrentar a americana Jessica Failla, responsável por derrotar a japonesa Kyoka Okamura, quinta favorita.

