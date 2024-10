Igor Jesus diz que seleção brasileira manterá postura contra o Peru: ‘É atacar os espaços’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 14:20 Para compartilhar:

A suada vitória do Brasil diante do Chile, lanterna das Eliminatórias para a Copa de 2026, aliviou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior. Satisfeito com a produção do seu setor ofensivo, o comandante deverá manter, contra o Peru, na terça-feira, às 21h45, a mesma orientação da última partida, segundo o atacante Igor Jesus.

“No último jogo, o Brasil teve uma postura totalmente diferente, com dois jogadores infiltrados no meio dos zagueiros, eu e Raphinha, abrindo espaços para o Rodrygo. Temos que manter a mesma linha para sair com o resultado positivo. Sempre vertical em busca do gol”, analisou o atacante, que anotou o primeiro gol da equipe em Santiago.

Igor Jesus comemorou sua estreia, disse ter realizado um sonho de criança e se mostrou confiante em continuar ajudando a seleção para conseguir uma vaga no grupo que possivelmente estará na próxima Copa do Mundo.

“Tenho me sentido bem aqui, meu estilo de jogo encaixa no que o Dorival pensa, atacando os espaços. Ele me passa confiança, diz para eu não fazer nada diferente do que eu faço no Botafogo”, comentou o jogador. “Sou agressivo na marcação e consigo segurar a bola na frente para a equipe respirar, ele disse que estava faltando um pouco disso. Foi isso que me fez chegar até aqui e quero corresponder para retornar mais vezes.”

Juntos, Igor Jesus e Luiz Henrique somam 11 gols pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro e o bom rendimento da dupla é um dos fatores que mantém a equipe carioca no topo da tabela. A parceria rendeu frutos para a seleção contra o Chile e, de acordo com Luiz Henrique, o estilo buscado por Dorival se assemelha muito ao do português Artur Jorge no clube carioca.

“O Dorival joga do mesmo jeito do Botafogo, de ficar com a bola, fazer marcação pressão e ele pede para dar a bola aos pontas para ir para dentro e encarar os adversários”, explicou Luiz Henrique apontando uma diferença. “No Botafogo sempre jogo, na seleção busco o meu espaço, mas sempre respeitando os companheiros. Quando tiver a oportunidade, quero aproveitar, como foi contra o Chile, e, daqui dois anos, quero estar na Copa do Mundo.”