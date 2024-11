Igor Jesus destaca o equilíbrio emocional do Botafogo diante do Palmeiras: ‘Ficamos firmes’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2024 - 0:56 Para compartilhar:

O atacante Igor Jesus destacou o equilíbrio emocional do time do Botafogo na vitória sobre o Palmeiras, nesta terça-feira, por 3 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo. Segundo o jogador, o elenco não ficou abalado pela série de resultados ruins antes da ‘decisão’.

“Muito feliz pela vitória e os três pontos. Isto mostra que nenhum momento estávamos abalados, infelizmente dentro da nossa casa os adversários não jogaram de igual para igual, sempre tentando ganhar um tempinho a mais. Ficamos firmes, todos se apoiando e hoje diante do Palmeiras conseguimos uma vitória muito importante”, disse o jogador.

Mas a vantagem de três pontos na classificação (73 a 70) a duas rodadas do final da competição não é considerada grande pelo atleta botafoguense. Temos que manter o pézinho no chão, temos a final da Libertadores agora, pensar nela, e depois pensar no Brasileiro, que é muito importante para nós.”

Igor Jesus se referiu à decisão do principal torneio sul-americano no sábado, diante do Atlético-MG, em Buenos Aires, na Argentina. Pelo Brasileirão, o Botafogo só volta a jogar no dia 4, em Porto Alegre, diante do Internacional, pela 37ª e penúltima rodada.