Igor Gomes valoriza a postura do São Paulo: ‘Buscamos o gol a todo momento’

A vitória do São Paulo sobre o Goiás por 2 a 1 neste sábado, de virada, teve gosto especial para Igor Gomes. Autor do gol do triunfo, aos 33 minutos do segundo tempo, o meia encerrou um longo jejum pessoal de 27 partidas sem marcar. A última vez havia sido em 11 de março, contra a LDU, do Equador, em triunfo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Igor Gomes reconheceu que a atuação contra o lanterna do campeonato esteve aquém das expectativas, mas enalteceu o resultado que fez a equipe subir para o terceiro lugar, de forma provisória. Apesar do desempenho, o meia de 21 anos valorizou as chances criadas pela equipe durante a partida.

“Toda vitória é importante, jogando bem ou mal. Fizemos nosso papel neste torneio, que é sempre buscar os três pontos. O mais importante foi ganhar. Não sei se foi nossa melhor partida, mas buscamos o gol a todo momento. Fizemos jus a jogarmos em casa”, afirmou.

Sem muito tempo para descanso, o São Paulo agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, a equipe enfrenta o Flamengo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, desta vez pela competição mata-mata, no jogo de ida das quartas de final. No último domingo, o time tricolor goleou o rubro-negro por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

