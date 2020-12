Igor Gomes faz alerta para semifinal contra o Grêmio: ‘É jogo de detalhe’ Meia do São Paulo comentou sobre o que espera do confronto contra os gaúchos, pelas semis da Copa do Brasil. Ele destacou parceria com Gabriel Sara no meio-campo do Tricolor

O meia do São Paulo Igor Gomes, participou nesta sexta-feira do ‘Seleção SporTV’, conde comentou sobre a expectativa para o confronto contra o Grêmio, na ida das semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, em Porto Alegre. O camisa 26 do Tricolor espera um jogo difícil e disse que a equipe precisa estar atenta em toda a partida.

– Na Copa do Brasil, a gente não pode “dormir” em nenhum momento do jogo, é um jogo de detalhe. A chave já está ligada, estamos totalmente focados no Grêmio. Sabemos da qualidade do Grêmio, mesmo vindo de uma eliminação na Libertadores. É uma equipe extremamente perigosa, o Renato já está lá há muito tempo, e isso pesa. Vamos trabalhando, sempre com muita humildade, dentro do nosso objetivo – afirmou Igor Gomes.

Destaque nas últimas partidas do São Paulo, o meia comentou também sobre a sua parceria com Gabriel Sara no meio-campo do São Paulo. Ambos vem fazendo a diferença no time e marcaram dois gols na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0, no Morumbi, na última quarta-feira.

– Futebol é coletivo. O professor conversa muito comigo e com o Sara sobre o nosso papel no time, e temos muito dessa função tática de auxiliar na marcação, na criação e ajudar a fazer o gol. E isso dentro do jogo é desgastante. Mas temos consciência e fôlego pra fazer tudo isso. E isso é um time – finalizou.

Depois de dois dias de folga, o São Paulo volta aos treinamentos neste sábado, no CT da Barra Funda, de olho no Grêmio.

