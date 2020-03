Igor Gomes dá razão a Diniz por bronca em jogadores do São Paulo

O meio-campo Igor Gomes afirmou que o técnico Fernando Diniz está correto em dar uma bronca nos jogadores após a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, neste domingo, no Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Atletas do São Paulo e o treinador admitiram que o time caiu de rendimento após o gol da Ponte Preta no segundo tempo e correu o risco de sofrer o empate após uma vantagem de dois gols, um jogador a mais em campo (Yuri foi expulso) e um primeiro tempo com várias chances de gols desperdiçadas.

“Ele está certo. Ele cobrou a gente mesmo ganhando. Disse que era inadmissível que o time ganhe a partida sofrendo essa pressão, porque estávamos com um a mais em campo. Perdemos muitas oportunidades e mandamos no jogo”, disse o meia.

Igor desperdiçou uma boa chance no início do segundo tempo, após uma conclusão defendida pelo goleiro Ivan, da Ponte Preta. Apesar de reconhecer a queda de rendimento a partir da segunda metade da etapa final, o jogador elogiou as inúmeras oportunidades de gols criadas pelo São Paulo e a postura de inconformismo do treinador.

“Gosto de ver as coisas pelo lado positivo. O lado bom é que vemos o professor refletindo sobre os jogadores. Mesmo ganhando, mandando no jogo, e perdendo oportunidades de marcar mais, ele está querendo que o time desempenhe um futebol ainda melhor. Isso é importante”, completou.