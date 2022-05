Igor Gomes contorna críticas da torcida e vira peça-chave em elenco do São Paulo Destaque em algumas partidas recentes do Tricolor, o jogador foi responsável pela assistência que originou o gol de Luciano contra o Fortaleza





Igor Gomes foi o responsável por dar o passe que originou o gol de Luciano no empate do São Paulo com o Fortaleza no último domingo (8). Ovacionado pela torcida nas redes sociais, o meia está se mostrando cada vez mais como uma peça-chave para o elenco de Rogério Ceni.

No começo da temporada, a cria de Cotia era extremamente criticada pela torcida devido ao seu desempenho em campo. Porém, nas últimas rodadas o jogador mostrou uma notável evolução e conseguiu contornar as opiniões negativas dos torcedores são-paulinos.

Inclusive, chegou a ser eleito como destaque da partida no confronto do São Paulo contra o Jorge Wilstermann, onde venceu por 3 a 1, no final de abril. Igor Gomes foi o responsável por abrir o placar para a equipe.

Já contra o Fortaleza, seu belo passe deu a chance para que Luciano conseguisse marcar o primeiro e único gol do duelo. Além de ajudar na criação de várias jogadas.

As estatísticas do jogador no Campeonato Brasileiro também demonstram sua evolução. Até o momento, de acordo com dados divulgados pelo FootStats, Igor Gomes foi responsável por oito assistências em cinco partidas, sendo uma para o gol e sete para finalizações. Além disso, apresenta uma boa média de 88,17% de passes certos.

Um dos jogadores mais utilizados por Ceni, devido aos seus bons resultados, o camisa 26 mostra que está cada vez mais recuperando a confiança da torcida.

O São Paulo volta a campo contra o Juventude na próxima quinta-feira (12), às 19h30. O duelo será válido pelo jogo de volta da terceira fase na Copa do Brasil. A partida será essencial para que o Tricolor possa avançar na competição. Igor Gomes pode ser uma das grandes peças de Ceni para a disputa.

