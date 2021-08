Igor Gomes comemora vitória do São Paulo e enaltece o esforço da equipe: ‘Nosso grupo trabalha demais’ Autor do gol da vitória do Tricolor, o meia elogiou a equipe pela vitória e comentou sobre a filosofia e no estilo do time, que, segundo ele, são seguidos pelos jogadores

Após a vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Grêmio, o meia Igor Gomes, autor do gol de desempate, falou sobre a partida e enalteceu o esforço do elenco para a recuperação do time na tabela do Brasileirão.

Igor Gomes marcou o segundo gol do São Paulo, aos 48 minutos do segundo tempo. Responsável pelo gol da vitória, o meia comentou sobre a importância do gol e do placar construído pelo time.

– Esse gol representa muito mais do que você (repórter) falou (três pontos na luta contra o rebaixamento). Representa o trabalho que fazemos. Vínhamos fazendo bons jogos, mas não conseguíamos os três pontos – falou o jogador.

O atleta seguiu falando sobre o trabalho do elenco, que, segundo ele, foi merecedor da vitória por causa do esforço.

– Nosso grupo trabalha demais, é muito sério. Estávamos incomodados com a situação do São Paulo. Seria muito injusto a gente não sair com os três pontos hoje. Foi para coroar o trabalho que estamos fazendo. O São Paulo está de parabéns. Temos consciência do nosso trabalho. Tudo o que estamos fazendo durante a semana. Sabemos que ganhando, empatando ou perdendo vamos fazer o que acreditamos. Acreditamos até o fim na nossa filosofia, nosso estilo de pressão alta, agressivo – concluiu o meia.

Com a vitória sobre o Grêmio, o São Paulo subiu para a 14ª posição na tabela do Brasileirão, se afastando da zona de rebaixamento, mas ainda aguarda os jogos dos outros times da parte de baixo da tabela nessa rodada.

O próximo jogo do time no campeonato também é contra um adversário direto na luta contra o Z4, o Sport. Porém, antes de enfrentar o time nordestino, o Tricolor tem um duelo crucial contra o Palmeiras, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na terça-feira (17), no Allianz Parque.

