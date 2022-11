Ignite 3, relógio fitness com foco em bem-estar, é o novo lançamento da Polar

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 21:47 Compartilhe

Líder mundial em wearables e tecnologia de frequência cardíaca, a Polar apresenta o Polar Ignite 3, novo relógio fitness focado no bem-estar. Sucessor do Ignite 2, o novo modelo chega com ferramentas mais avançadas, widgets personalizáveis de acesso rápido, nova orientação por voz durante o treino e um design bonito e elegante, com tela e touch mais vívidos, de maior resolução e aprimorados, com borda infinita curvada.

Além disso, o Polar Ignite 3 tem recursos de monitoramento do sono mais aprimorados com o novo SleepWise, uma ferramenta inovadora que visualiza o impacto do sono no dia seguinte e apresenta uma previsão dos níveis de atenção e prontidão do usuário. Ele oferece uma visão detalhada do horário ideal para cada tipo de atividade ao longo do dia, orientando usuários a viver mais em sintonia com o ritmo natural do próprio corpo.

O Polar Ignite 3 é relógio fitness focado no bem-estar com ferramentas mais avançadas, widgets personalizáveis de acesso rápido e nova orientação por voz durante o treino. (Divulgação)

“Cada um tem um ritmo circadiano, o nosso relógio biológico interno, diferente. Podemos ter um desempenho melhor apenas quando nosso estilo de vida, incluindo atividades, condicionamento físico e rotinas de sono e atenção, estão em harmonia com nosso ritmo circadiano”, diz Sander Werring, CEO da Polar Electro. “O Polar Ignite 3 é o resultado da nossa paixão por fornecer orientação exclusiva que ajuda pessoas de todo o mundo a viver uma vida mais plena”.

Ignite 3 tem design completamente novo

Bonito e inteligente, o Ignite 3 foi projetado para um unir estilo e funcionalidade no dia a dia. Uma moldura de aço inoxidável envolve a lente Gorilla Glass 3.0 curvada e durável que protege a tela sensível ao toque Amoled, fácil de ler em todas as condições, tanto em ambientes internos quanto externos.

O modelo apresenta ainda widgets personalizáveis de acesso rápido que dão acesso instantâneo às informações mais importantes, de acordo com o gosto do usuário, como clima, dados de frequência cardíaca, resumo de atividades e muito mais. Com esses widgets, os usuários podem personalizar o mostrador do relógio para combinar com uma variedade de cores, estilos e até mesmo pulseiras.

Pesando apenas 35 gramas, o Ignite 3 é extraordinariamente leve, sendo confortável de usar durante 24 horas enquanto monitora a frequência cardíaca, o sono e a atividade por dias. Ao contrário de muitos outros dispositivos no mercado, os usuários não precisam se preocupar em carregar o relógio todas as noites. Mesmo com a nova tela nítida e a crescente lista de recursos, o modelo oferece uma autonomia de bateria com duração de até cinco dias com uma única carga.

O novo design é combinado com uma tecnologia interna poderosa. Com um processador até duas vezes mais rápido do que a geração anterior, o Ignite 3 tem um desempenho superior que oferece uma navegabilidade mais simples e rápida. O design ainda permite um contato mais rente do sensor à pele, com a tecnologia Polar Precision Prime fornecendo a melhor medição de frequência cardíaca pelo pulso.

Apesar do tamanho compacto, o Polar Ignite 3 vem equipado com um poderoso GPS de dupla frequência (ou dual-band), garantindo um posicionamento preciso. Ele mede distâncias e percurso com máxima precisão e mínima interferência externa.

Encontre seu ritmo

O ritmo circadiano é o relógio interno que rege todos os sistemas do nosso corpo. Do exercício ao sono, o Ignite 3 está equipado com um conjunto de recursos projetados para ajudar as pessoas a equilibrar seus estilos de vida com esse ritmo.

A sincronia com o nosso ritmo circadiano individual começa pelo sono. Com o novo SleepWise, este lançamento combina o monitoramento da quantidade, a qualidade e o tempo de sono com o ritmo interno e as necessidades individuais de sono de cada um, o analisando o ciclo sono-vigilância do usuário e determinando o nível de atenção cognitiva e prontidão que este terá para o dia seguinte.

Conjunto de ferramentas de treino e orientação

Todas as manhãs, os usuários terão uma visão detalhada de seus níveis de atenção e entenderão quando é o momento ideal para atividades focadas ou apenas para relaxar. O SleepWise estará disponível para todos os usuários do Polar Flow com relógios compatíveis com o Sleep Plus Stages posteriormente neste ano.

Outro componente-chave para encontrar o ritmo ideal é o exercício físico. Para o treino, o Polar Ignite 3 traz um conjunto de ferramentas de treino e orientação, com os usuários podendo facilmente verificar sua condição e nível fitness com ferramentas simples, porém cientificamente sofisticadas, como os testes de condicionamento físico, caminhada e desempenho em corrida.

Com mais de 150 perfis de esportes, você pode escolher sua atividade favorita e obter as ferramentas para monitorá-la. O modelo ainda conta com o FitSpark, guia de treino diário personalizado com sugestões para a atual condição e nível de preparo do seu corpo.

Agora os usuários também podem manter o foco e limitar as distrações durante os treinos com o novo recurso Orientação por voz. Durante os treinos, o relógio oferece feedback em tempo real e métricas essenciais de treino por meio de fones de ouvido ou alto-falantes conectados, para que os usuários saibam exatamente como estão se saindo o tempo todo.

Principais recursos

Nova tela sensível ao toque Amoled de alta resolução: tela colorida vívida e vibrante, fácil de ler, tamanho: 1,28 polegada, resolução: 416×416, 16 milhões de cores.

Novo SleepWise: análise de como o sono afeta o dia com previsão detalhada dos níveis de atenção diurna, com a estimativa de quando o corpo está pronto para adormecer.

Nova orientação por voz durante o treino: feedback em tempo real e métricas de treino essenciais por meio de fones de ouvido ou alto-falantes conectados.

Novos widgets personalizáveis: escolha as informações que aparecem no mostrador do relógio e acesse instantaneamente as funções e informações que mais precisa.

Novo teste de caminhada e de corrida: uma maneira simples, segura e repetível de medir o VO2máx fazendo uma caminhada rápida de 15 minutos ou correndo o mais rápido que conseguir.

Novo GPS dual-band: tenha a máxima precisão com mínima interferência externa.

Novo processador de alta velocidade: até duas vezes mais rápido que a geração anterior do Polar Ignite.

Bateria de longa duração: até cinco dias no modo de relógio ou até 30 horas de tempo de treino contínuo com GPS e monitoramento de frequência cardíaca com uma única carga.

Polar Precision Prime: tecnologia avançada de monitoramento óptico da frequência cardíaca.

Calorias inteligentes e Fontes de energia: o número de calorias queimadas durante as sessões de treino com as diferentes fontes de energia (gorduras, carboidratos e proteínas) utilizadas.

Nightly Recharge e Sleep Plus Stages: monitoramento automático do sono com a quantidade, qualidade e o tempo gasto em cada fase do sono, que mostra quão bem a pessoa se recupera do estresse e de outras demandas do dia.

Controles de música: navegue em playlists e ajuste o volume diretamente em seu relógio, tanto dentro, quanto fora do treino.

Serene: exercício guiado de respiração profunda que ajuda a relaxar o corpo e a mente e a controlar o estresse.

Monitoramento de atividade 24h: tempo ativo cumulativo, passos e distância.

FitSpark: sugestões diárias de exercícios sob demanda, escolhidas de acordo com a condição e o preparo do corpo.

Disponibilidade e preços

O Polar Ignite 3 está disponível no site da Polar na modalidade de pré-venda pelo valor de R$ 2.849 nas cores Night Black, Purple Dusk, Greige Sand e Brown Copper. (Iúri Totti)

