Iggy Azalea sobre relação de Britney Spears e pai: ‘ela não está exagerando’

Assim como outros famosos, a rapper australiana Iggy Azalea também se manifestou em suas redes sociais sobre o embate entre Britney Spears e seu pai, Jamie Spears. Em publicação realizada na última nesta quinta-feira, 1°, a intérprete de Fancy afirma que testemunhou pessoalmente o comportamento inadequado de Jamie em relação à Britney.

“Durante o tempo em que trabalhamos juntos em 2015, testemunhei pessoalmente o mesmo comportamento que Britney detalhou em relação ao pai na semana passada e só quero apoiá-la e dizer ao mundo que: ela não está exagerando ou mentindo”, relembra Azalea.

O texto foi compartilhado em imagem, junto à hashtag #FreeBritney, movimento virtual que defende a liberação da cantora da tutela do pai.

Há seis anos, Britney e Iggy trabalharam em conjunto para lançar o single Pretty Girls. As duas performaram o dueto durante o Billboard Music Awards (BMA) de 2015. Azalea relembra o comportamento de Jamie por trás das cenas.

“O pai dela convenientemente esperou até literalmente momentos antes de nossa apresentação no BMA, quando eu estava nos bastidores no camarim, e me disse se eu não assinasse o NDA ele não me permitiria no palco”, conta. NDA é a sigla em inglês para “Non Disclosure Agreement”, um termo de confidencialidade.

Leia o depoimento da artista na íntegra:

“É o básico da decência humana remover uma pessoa que Britney identificou como abusiva de sua vida. Isso deveria ser ilegal. Durante o tempo em que trabalhamos juntos em 2015, testemunhei pessoalmente o mesmo comportamento que Britney detalhou em relação ao pai na semana passada e só quero apoiá-la e dizer ao mundo que ela não está exagerando ou mentindo.

Eu a vi restringida até mesmo da coisa mais bizarra e trivial: tipo, quantos refrigerantes ela podia beber. Por que isso é mesmo necessário? O pai dela convenientemente esperou até literalmente momentos antes de nossa apresentação no BMA, quando eu estava nos bastidores no camarim, e me disse se eu não assinasse um NDA ele não me permitiria no palco.

A maneira como ele me fez assinar um contrato parecia semelhante à tática que Britney falou na semana passada em relação ao seu show em Las Vegas. Jamie Spears tem o hábito de fazer as pessoas assinarem documentos sob coação, ao que parece, e Britney Spears não deve ser forçada a coexistir com aquele homem quando ela deixou claro que isso está afetando negativamente sua saúde mental. Isso não está certo.”

Tribunal nega pedido de Britney Spears

Um tribunal de Los Angeles rejeitou a alegação de Britney Spears de encerrar a custódia de seus assuntos pessoais e comerciais concedida a seu pai desde 2008, informou a mídia dos Estados Unidos.

A decisão foi tomada dias depois que a cantora de 39 anos fez um apelo contra a custódia “abusiva”, em uma audiência virtual na semana passada. “Eu só quero minha vida de volta. Treze anos se passaram e já chega”, Britney Spears disse então.

