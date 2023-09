Iggy Azalea se irrita com jornalista brasileiro e dispara: ‘Velho e feio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 2:21 Compartilhe

Iggy Azalea perdeu a paciência com o jornalista José Norberto Flesch nesta terça-feira, 5, e causou um bate-boca nas redes sociais. A cantora, que performou no The Town no sábado, 2, não gostou de ter tido seu show criticado.

Entenda a situação

Tudo começou quando, em seu Twitter, Flesch compartilhou uma lista de “piores shows do The Town 2023 até o momento”, elaborada pelo “Estadão”;

A lista era composta por Iggy, em primeiro lugar, e Alok , em segundo;

, em segundo; Sem falar português, a rapper australiana entendeu que a lista emitia a opinião pessoal do jornalista e disparou: “Não é culpa minha que você é um velho feio, eu não faço música para você. É para as ‘malvadas’, você não está convidado!”;

Ofendido, Flesch não deixou barato e rebateu: “Pelas letras das suas ‘músicas’, sempre percebi que não era boa em interpretação, agora, além de burra, se mostrou preconceituosa. E acho que não tem tanto público assim para querer falar que pessoas mais velhas não são seu público alvo. Mas recado dado: se você for mais velho, não escute Iggy Azalea. Ela não faz música para você.”

O fato repercutiu nas redes sociais, e Iggy foi acusada de praticar etarismo contra o jornalista. Ela acabou apagando a publicação de suas redes sociais horas depois, mas também se defendeu de críticas.

Iggy Azalea se defende

Apesar de ter apagado as ofensas contra Flesch, a rapper voltou a se defender, em outra publicação no Twitter que citava a lista do “Estadão”.

“Quero ver você colocar um par de sapatos de salto e performar em um piso escorregadio em uma tempestade. Faça isso, v*dia! E faça melhor… Tudo o que vocês fazem é falar sobre mim, porque vocês não são o tópico e nunca serão! Lembrem-se disso!”

