Iggy Azalea aposta em look ‘brazilcore’ para apresentação no The Town

Iggy Azalea agraciou fãs brasileiros nesta sexta-feira, 1, com uma prévia de seu visual para o The Town. A rapper se apresenta no festival neste sábado, 2, no palco Skyline, principal do evento.

“Ficando pronta para o Brasil”, escreveu Iggy, em um story publicado em seu Instagram. Na foto, ela mostra um corset degradê de azul, verde e amarelo com aplicações de pedrarias. A peça segue a linha do “brazilcore“: roupas que valorizam a estética e a bandeira nacional.

Essa é a primeira vez da dona do hit “Fancy” no Brasil desde 2019, quando fez uma apresentação única no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, em São Paulo.

O The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Além de Iggy, o line up do festival conta com grandes nomes da música nacional e internacional, como Bruno Mars, Ludmilla, Maroon 5, Demi Lovato, Matuê e muito mais.

