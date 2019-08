IGC eleva previsão de safra global 2019/20 de grãos para 2,159 bilhões de t

São Paulo, 29 – O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) elevou, nesta quinta-feira, 29, em 11 milhões de toneladas a sua estimativa para a produção global de grãos em 2019/20, de 2,148 bilhões de toneladas para 2,159 bilhões de toneladas.

A alta, de acordo com a entidade, é decorrência principalmente de revisões na previsão para a safra de milho nos Estados Unidos. O IGC disse que as colheitas abundantes de trigo e de cevada são parcialmente compensadas por uma menor safra de milho.

A previsão de produção da safra 2019/20 de soja foi cortada de 348 milhões de toneladas para 344 milhões de toneladas. Já a estimativa para a colheita de milho foi elevada de 1,092 bilhão de toneladas para 1,100 bilhão de toneladas. Para o trigo, a estimativa de produção também foi aumentada de 763 milhões de toneladas para 764 milhões de toneladas.

A projeção para o consumo de grãos na temporada 2019/20 foi revisada para cima em 2 milhões de toneladas, de 2,184 bilhões de toneladas para 2,186 bilhões de toneladas. A perspectiva para os estoques globais de grãos foi atualizada para 598 milhões de toneladas, 13 milhões de toneladas a mais do que o projetado no mês passado. Para a soja, a previsão de estoques é de 41 milhões de toneladas; para o milho, de 284 milhões de toneladas; já para o trigo, ficou em 271 milhões de toneladas.

O índice de preços de Grãos e Oleaginosas do IGC recuou 3,6% desde a última revisão mensal. No ano, o indicador acumula queda de 6%. Segundo a entidade, o indicador foi pressionado por uma queda acentuada no subíndice do milho, além do forte recuo nos preços da cevada e do trigo.

Para a safra 2018/19, a entidade manteve a previsão de colheita em 2,142 bilhões de toneladas. Se confirmados os números, a produção em 2019/20 será ligeiramente maior que a temporada anterior (+0,79%).