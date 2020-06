IGC eleva previsão da safra global de grãos 2020/21

São Paulo, 26 – O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) elevou em 7 milhões de toneladas a sua estimativa para produção global na safra 2020/21, de 2,230 bilhões de toneladas para 2,237 bilhões de toneladas – nível recorde. De acordo com a entidade, a alta se deve principalmente aos ajustes para cima nas safras de soja, milho e trigo, com previsão de colheitas recordes.

A previsão de consumo foi mantida em 2,218 bilhões de toneladas, enquanto a estimativa de estoques globais foi elevada para 635 milhões de toneladas, ante 627 milhões de toneladas previstas no fim de maio.

O conselho atribui a manutenção do volume estimado para consumo em virtude do menor uso industrial dos grãos que deve ser compensado pelo maior uso para alimentação animal, refletindo ainda os impactos previstos relacionados à pandemia do novo coronavírus. As projeções do conselho foram divulgadas em relatório mensal.

