IGC eleva estimativa para safra global 2023/24 de grãos, para 2,310 bilhões de t

São Paulo, 15 – O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) aumentou sua previsão para a produção global de grãos na temporada 2023/24 em 3 milhões de toneladas, para 2,310 bilhões de toneladas, em relação à previsão anterior, de janeiro (2,307 bilhões de t). Segundo levantamento do IGC, divulgado na manhã desta quinta-feira, 15, o crescimento pode ser atribuído “quase inteiramente a uma revisão de aumento para o milho”.

Ainda na temporada 2023/24, o IGC subiu a estimativa de consumo mundial também em 3 milhões de toneladas ante os números de janeiro, de 2,314 bilhões de t para 2,317 bilhões de t. Em contrapartida, a projeção para os estoques de fim de temporada foi diminuída em 1 milhão de t, a 589 milhões de t.

A projeção de produção da soja em 2023/24 foi reduzida em 1 milhão de toneladas, para 391 milhões de toneladas, levando em consideração cortes na produção brasileira. No entanto, “ainda é um recorde e 5% maior em relação ao ano anterior”, disse o IGC. A projeção de consumo global da oleaginosa diminuiu em 1 milhão de t, para 383 milhões de t, enquanto os estoques foram rebaixados de 66 milhões de toneladas para 65 milhões de toneladas.

Para o ciclo 2022/23, a produção é estimada em 373 milhões de toneladas, aumento de 2 milhões de toneladas ante o previsto em janeiro, enquanto consumo e estoques são estimados em, respectivamente, 367 milhões de t e 57 milhões de t.

Quanto ao milho, o Conselho elevou a estimativa de produção de 1,230 bilhão de toneladas em 2023/24 previstos no mês passado para 1,234 bilhão de t. O volume é maior que o resultado estimado de 1,163 bilhão de toneladas para 2022/23. A previsão para consumo subiu 4 milhões de toneladas ante o estimado em janeiro, de 1,218 bilhão de t para 1,222 bilhão de t, enquanto para 2022/23 ficou em 1,175 bilhão de toneladas, 2 milhões de toneladas abaixo da previsão anterior. Os estoques passaram de 287 milhões de t para 288 milhões de t em 2023/24, e 275 milhões de t em 2022/23.

Em relação ao trigo da temporada 2023/24, o IGC manteve a projeção de produção, de 788 milhões de t. O volume é menor do que os 803 milhões de toneladas previstos para 2022/23.

A estimativa de consumo do cereal diminuiu de 804 milhões de t para 803 milhões de toneladas em 2023/24, enquanto em 2022/23 permaneceu em 795 milhões de t. Já a perspectiva para os estoques do cereal em 2023/24 foi reduzida em 1 milhão de t, de 266 milhões de t para 265 milhões de t, enquanto para 2022/23 ficou em 280 milhões de toneladas, 2 milhões de t a menos do que o estimado em janeiro.

Para a safra 2022/23, o IGC diminuiu sua previsão de produção global de grãos em 2 milhões de toneladas, para 2,267 bilhões de toneladas.

Em relação ao consumo mundial de grãos, a previsão passou de 2,271 bilhões de t para 2,270 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais caiu, de 599 milhões de toneladas para 596 milhões de toneladas.

