IGC amplia projeção de safra global de grãos em 2024/25, para 2,321 bilhões de toneladas

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) aumentou em 9 milhões de toneladas sua previsão para a produção global de grãos em 2024/25, para 2,321 bilhões de toneladas, com melhores perspectivas de rendimento do trigo e do milho. Se confirmado, seria o maior volume já registrado. A projeção ficou acima do estimado para 2023/24, de 2,299 bilhões de toneladas.

O IGC também ampliou a projeção de consumo mundial de grãos em 2024/25, de 2,321 bilhões de toneladas para 2,324 bilhões de toneladas. Para 2023/24, a perspectiva foi de leve crescimento para 2,313 bilhões de toneladas. Quanto aos estoques, o Conselho ampliou a estimativa em 2024/25 em 4 milhões de toneladas, para 586 milhões de toneladas, enquanto para 2023/24 houve redução de 2 milhões de toneladas, para 589 milhões de toneladas.

As projeções de soja em 2024/25 foram mantidas, com produção estimada em 415 milhões de toneladas, com consumo global de 404 milhões de t e estoques de 79 milhões de t. Para 2023/24, a perspectiva para a produção foi mantida em 392 milhões de t, enquanto a projeção de consumo foi ampliada em 2 milhões de toneladas, para 384 milhões de t. Os estoques foram estimados em 69 milhões de t, 1 milhão de t a mais que a projeção anterior.

Quanto ao milho, o conselho elevou a estimativa de produção de 2024/25 em 2 milhões de t, para 1,225 bilhão de t. O consumo também foi ampliado, em 2 milhões de t, para 1,230 bilhão de t, estimou o IGC. Já a perspectiva para o estoque foi reduzida de 281 milhões de t para 278 milhões de t. Para 2023/24, a previsão de produção subiu para 1,224 bilhão de t, com consumo de 1,222 bilhão de t e estoques de 282 milhões de t.

Em relação ao trigo em 2024/25, o IGC elevou em 8 milhões de t a projeção de produção, a 801 milhões de t. Na temporada, a projeção é de consumo de 802 milhões de t e estoques de 269 milhões de t. Para a temporada 2023/24, a estimativa de produção foi mantida em 793 milhões de t, com consumo de 804 milhões de t e estoques de 270 milhões de t.