Iga Swiatek vence em Bad Homburg e vai pela 1ª vez às semifinais em um torneio de grama

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e primeira cabeça-de-chave, se classificou para sua primeira semifinal em um torneio disputado em quadras de grama ao derrotar a russa Anna Blinkova (N.39) em dois sets nesta quinta-feira (29) em Bad Homburg, na Alemanha, por 6-3 e 6-2.

Faltando apenas alguns dias para o torneio de Wimbledon (que começa em 3 de julho), Swiatek mostrou muito progresso na grama desde a derrota na terceira rodada no All England Club no ano passado.

Aos 22 anos, Swiatek já conquistou 14 torneios WTA e quatro Grand Slams (três Roland Garros e um US Open), mas nunca triunfou na grama.

“A cada ano tem sido um pouco mais fácil para mim converter meu estilo de tênis de quadra de saibro para um de quadra de grama”, admitiu a polonesa na entrevista pós-jogo na quadra.

“Normalmente não há muito tempo para jogar na grama. Estou muito feliz por ter usado 100% desse tempo entre Roland Garros e Wimbledon… Espero poder jogar assim nas próximas duas semanas”, acrescentou a polonesa.

Swiatek vai disputar a vaga na final contra a italiana Lucia Bronzetti (N.65), enquanto na outra parte do chaveamento a americana Emma Navarro (N.60) espera uma adversária nas semifinais. Ela avançou diante da espanhola Rebeka Masarova (N.69), que precisou abandonar devido a uma lesão no início do segundo set logo após vencer o primeiro set no tie-break.

A partida entre a tcheca Katerina Siniakova e a russa Liudmila Samsonova foi suspensa no início do terceiro set por falta de luz.

— Resultados do torneio WTA de Bad Homburg:

– Simples – Quartas de final:

Katerina Siniakova – Liudmila Samsonova – 7-5, 4-6, 0-0 – suspenso por falta de luz

Iga Swiatek (POL/N.1) – Anna Blinkova (RUS/N.9) 6-3, 6-2

Lucia Bronzetti (ITA) – Varvara Gracheva (FRA/N.8) 6-4, 6-3

Emma Navarro (EUA) – Rebeka Masarova (ESP) 6-7 (2/7), 1-1 e abandono

