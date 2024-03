Iga Swiatek mantém embalo e ‘atropela’ Camila Giorgi no WTA 1000 de Miami

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/03/2024 - 22:25 Para compartilhar:

A polonesa Iga Swiatek segue soberana em quadra. Neste sábado, ela precisou de apenas 67 minutos para derrotar a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 6/1, confirmando a sua condição de favorita ao título do torneio em sua estreia no WTA 1000 de Miami.

A número um do mundo encara, na próxima rodada, a checa Linda Noskova, que também debutou na competição superando a russa Maria Timofeeva com um duplo 6/4. Esta vai ser a terceira que vez Noskova terá pela frente a polonesa.

O retrospecto entre as tenistas, no entanto, é de equilíbrio até aqui. Em dois jogos, cada uma venceu um embate.

No jogo, a campeã de Indian Wells comandou as ações desde o início. Ela impôs duas quebras de serviço e abriu logo 4 a 0. A partir daí, foi só administrar a vantagem e seguir forçando o saque para fechar a primeira parcial em 6/1.

No segundo set, a italiana entrou mais focada e deu a impressão de que o duelo seria equilibrado. Ledo engano. Após perder o quarto game, Giorgi foi presa fácil para os golpes da polonesa que fechou em 6/1 e definiu o resultado de 2 sets a 0.

Ainda pela rodada do WTA, Jessica Pegula e Daria Kasatkina avançaram graças à desistência de suas adversárias. A tenista russa ganhou o primeiro set da americana Claire Liu por 6/0. Na volta para a segunda parcial, a rival abandonou a quadra por lesão após perder o primeiro game.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias