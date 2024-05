Iga Swiatek comemora aniversário com vaga nas oitavas de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 14:30 Para compartilhar:

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final de Roland Garros nesta sexta-feira (31), dia em que completou 23 anos, com a vitória sobre a tcheca Marie Bouzkova (42ª).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 33 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Depois de um duelo complicado contra a japonesa Naomi Osaka (134ª) na última quarta-feira, a polonesa foi menos exigida nesta terceira rodada.

No primeiro set, Swiatek conseguiu duas quebras contra uma de Bouzkova e administrou a vantagem até fechar em 6-4.

No segundo, novamente a número 1 do mundo quebrou duas vezes o serviço de Bouzkova e selou a vitória em seu quarto match point.

Depois do jogo, durante a entrevista na quadra, o público cantou parabéns para a aniversariante do dia, que vai enfrentar nas oitavas de final de Roland Garros a russa Anastasia Potapova (41ª).

