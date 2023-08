Iga Swiatek arrasa na estreia em Cincinnati; atual campeão, Borna Coric leva virada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 20:02 Compartilhe

Iga Swiatek lidera o ranking da WTA com sobras. Mas se há um torneio no qual a polonesa não se dá bem é em Cincinnati, a nível WTA 1000. Tentando apagar a má impressão na competição que antecede o US Open, última Grand Slam do ano, ela arrasou em sua estreia nesta quarta-feira.

Diante de uma tenista local, a americana Danielle Colins, número 34 do ranking, Iga Swiatek precisou de somente 61 minutos para se garantir nas oitavas de final. Arrasadora do começo ao fim, a polonesa fez 6/1 e 6/0.

Pela frente, a número 1 do mundo terá a chinesa Qinwen Zheng, que também calou a torcida nos Estados Unidos ao despachar a veterana Venus Willians em três sets. Depois de levar 6/1 no primeiro set, a tenista asiática buscou a virada, com 6/2 e 6/1.

O jogo desta quinta-feira será especial para a polonesa, pois jamais ela conseguiu avançar às quartas no piso duro de Cincinnati. Foi eliminada na primeira fase em 2020, caiu na segunda em 2019 e 2021, e no ano passado conseguiu ir até as oitavas, mas perdeu da americana Madison Keys.

Entre as cabeças de chave, Petra Kvitova (9ª favorita) perdeu o duelo com a compatriota checa Linda Noskova, de virada, parciais de 6/3, 2/6 e 4/6. Já Marketa Vondrousova (10ª) passou pela russa Anastasia Potapova, com 6/4 e 6/2, enquanto a grega Maria Sakkari (8ª) superou a romena Sorana Cirstea, com 2/6, 6/3 e 7/5.

CAMPEÃO ELIMINADO

Entre os homens, a possibilidade de reedição na final de 2022 já nas oitavas não deu certo por causa da eliminação do atual campeão, o croata Borna Coric, que levou a virada de Hubert Hurkacz, parciais de 7/5, 3/6 e 3/6.

O polonês enfrentará Stefanos Tsitsipas nas oitavas. O grego, vice-campeão, passou pelo americano Ben Shelton em dois tie-breaks: 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2). Dois favoritos caíram nesta quarta-feira: o italiano Jannik Sinner e o norueguês Casper Ruud, cabeças 7 e 5, respectivamente.

