Iga Swiatek arrasa eslovaca com direito a pneu e vai à terceira rodada do Aberto da Austrália

A polonesa Iga Swiatek já está na terceira fase do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano e no qual jamais foi campeã. Buscando fazer história nas quadras de Melbourne, a número 2 do mundo deu um show nesta quarta-feira à noite (quinta de manhã local) ao arrasar com a eslovaca Rebecca Sramkova, 49ª do mundo, com 6/0 e 6/2 em somente 61 minutos.

Arrasadora do início ao fim, Swiatek não deixou a oponente respirar em quadra. Com pancadas certeiras e muita agressividade, precisou de somente 27 minutos para abrir 1 a 0 com um pneu. A ex-líder do ranking fechou o jogo com sua quinta quebra, após forte devolução e bola na rede da eslovaca, que pouco fez diante de uma adversária concentrada e muito efetiva.

Iga foi ovacionada após a vitória arrasadora na Austrália. Aplaudida de pé pela torcida que lotou a Rod Laver Arena, a quadra principal do Complexo de Melbourne, retribuiu o carinho ao bater na raquete devolvendo as palmas.

A próxima rival de Swiatek será a britânica Emma Raducanu, campeã do mus Open de 2021, que somou uma grande vitória sobre a norte-americana Amanda Anisimova, parciais de 6/3 e 7/5.

“Será uma boa partida para mim. Qualquer partida que eu possa jogar contra essas oponentes de ponta, será importante. E estou adorando”, disse Raducanu, ao avaliar o jogo com a polonesa. “É uma oportunidade de testar meu jogo e ver onde estou. Jogamos duas vezes antes no saibro. Vamos ver na quadra dura e não tenho nada a perder”, seguiu. “Vou apenas me movimentar, dar o meu melhor.”

Ainda nesta quarta-feira à noite, a russa Daria Kasatkina, nona favorita, repetiu o placar de Iga, mas de forma inversa, e também arrasou, com 6/2 e 6/0 sobre a chinesa Wang Yafan.