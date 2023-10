Iga bate Vondrousova na estreia no Finals e Gauff massacra Jabeur em jogo paralisado pela chuva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 0:11 Para compartilhar:

Iga Swiatek estreou no WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, demonstrando enorme poder de reação e força. A polonesa, ex-número 1 do mundo, virou um set perdido diante da checa Marketa Vondrousova para abrir com vitória no grupo por 7/6 (7/3) e 6/0. Na outra partida da chave, Cori Gauff massacrou a tunisiana Ons Jabeur em jogo paralisado pela forte chuva. Antes da interrupção da partida em Cancún, no México, a americana havia vencido os sete games disputados. Na volta, continuou bem e fechou em 6/0 e 6/1.

Disposta a retomar o protagonismo, Swiatek começou mal sua partida diante da checa número 7 do mundo e tinha 2 a 5 com duas quebras. Mas não desistiu da parcial, buscou a igualdade e levou a decisão para o tie-break, no qual fez 7 a 3.

Perder a parcial desmotivou Vondrousova, que não acertou mais nada no confronto com a segunda do mundo e acabou derrotada por 6 a 0 no Estádio Paradisus, que recebeu pouca gente por causa da chuva. Outubro é considerado mês das águas em Cancún, mesmo assim, a WTA escolheu o local como sede da competição que fecha o ano.

E as condições climáticas atrapalharam a segunda partida do dia. Arrasadora no saque e nas devoluções, Cori Gauff, terceira do mundo, aplicou um pneu na tunisiana, que não se achou em quadra. A americana já tinha 1 a 0 no segundo set quando o jogo foi interrompido por causa do dilúvio que caiu no México. Depois de um bom tempo parado, a partida voltou e a 3 do mundo confirmou a vitória com 6/1 na parcial em seu quarto match point.

O Finals começou na noite de domingo com a líder do ranking, a belarrussa Aryna Sabalenka humilhando a grega Maria Sakkari, oitava do mundo, com 6/0 e 6/1. O outro confronto foi mais equilibrado, com a quinta do mundo, a americana Jessica Pegula passando pela Casaque Elena Rybakina, quarta do ranking, por 7/5 e 6/2.

Ainda deu tempo para a realização de um dos jogos de duplas, no qual a belga Elise Mertens e a australiana Storm Hunter passaram pelas japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara por 6/4 e 6/3. A dupla asiática havia aberto a competição com 7/5 e 6/2 sobre a holandesa Demi Schuurs e a americana Desirae Krawczyk, no domingo. No mesmo dia, as favoritas Cori Gauff e Jessica Pegula (líderes em duplas) acabaram surpreendidas por Erin Routliffe, da Austrália e Gabriela Dabrowski, do Canadá.

A agenda desta terça-feira tem encontros de Sabalenka diante de Pegula e Sakkari diante de Rybakina no simples, além das checas Katerina Siniakova e Barbora Krejkova diante das alemãs Vera Zvonareva e Laura Siegemund, além de Mertens e Hunter x Nicole Melichar-Martinez, dos EUA e Ellen Perez, da Austrália.

