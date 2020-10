IFC investe US$ 27,5 milhões na Jalles Machado, de Goiás

São Paulo, 09 – A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, concederá um empréstimo de longo prazo de até US$ 27,5 milhões para a Jalles Machado, empresa de Goiás processadora de cana-de-açúcar e produtora de biomassa. Os recursos serão aplicados no enfrentamento dos impactos econômicos causados pela pandemia da covid-19, diz em comunicado a IFC.

O investimento da IFC na Jalles Machado inclui um empréstimo de até US$ 20 milhões pelo prazo de sete anos com recursos próprios da IFC, e um empréstimo de até US$ 7,5 milhões pelo prazo de cinco anos, mobilizado junto ao Rabobank. “Os recursos serão destinados para assegurar que a Jalles Machado continue desempenhando um papel importante na resposta à covid-19 no Estado de Goiás, aumentando sua capacidade de produção de produtos sanitizantes e aprimorando suas embalagens, garantindo assim o fornecimento contínuo desses produtos essenciais para o enfrentamento da pandemia”, informa a IFC.

A Jalles Machado opera atualmente duas plantas industriais com capacidade anual combinada de moagem de 5,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Produz etanol anidro, hidratado e orgânico, açúcar orgânico, branco e VHP, saneantes, levedura seca e é sócia da Albioma Participações do Brasil na exportação de energia que ocorre nas duas unidades. É atualmente a maior produtora de açúcar orgânico do Brasil.

