IFAB anuncia mudanças e deixa cartão azul fora das novidades

O polêmico teste com o cartão azul, equivalente a uma expulsão temporária, não foi levado em conta nas últimas modificações apresentadas neste sábado (2) pela International Football Association Board (IFAB), órgão que rege as regras do futebol mundial.

A proposta da IFAB consistia em introduzir cartões azuis para permitir aos árbitros expulsar jogadores durante dez minutos em caso de falta manifesta antidesportiva ou uma reação agressiva.

Por fim, a proposta não foi mencionada no comunicado publicado neste sábado, após a assembleia geral na Escócia.

Em fevereiro, o jornal inglês The Telegraph informou que os cartões azuis deveriam fazer parte de um teste nos níveis superiores do futebol profissional, mas as reações negativas em relação à medida por parte de treinadores do Campeonato Inglês como Jürgen Klopp, o Liverpool, e Ange Postecoglou, do Tottenham, parecem ter pesado na decisão de descartar a ideia.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também afirmou na sexta-feira que a entidade “se opõe por completo” à ideia.

Outros protocolos destinados a ajudar os árbitros a controlar o comportamento dos jogadores foram aprovados, segundo o comunicado da IFAB.

Assim, os árbitros terão agora a possibilidade de criar zonas destinadas aos capitães das equipes, além de zonas para acalmar os jogadores em casos de briga em campo.

Sem mencionar os cartões azuis, a IFAB fala em seu relatório sobre “a melhoria das diretivas atuais relativas às expulsões temporárias no futebol de base e no futebol juvenil”.

“Toda potencial aplicação em maior escala só será planejada quando o impacto destas mudanças tiver sido estudado”, explica o órgão em seu comunicado.

