IESS: empregos formais na cadeia produtiva da saúde crescem 1,6% em maio ante maio de 2022

O número de profissionais empregados na cadeia produtiva de saúde em maio atingiu 4,8 milhões de pessoas. O número representa um crescimento de 0,2% em relação a abril e de 1,6% em relação à maio de 2022. As informações são do Relatório do Emprego na Cadeia Produtiva da Saúde do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

O estudo considera os setores público, privado e empregos diretos e indiretos sendo que, do total de vínculos na cadeia, 3,9 milhões (80%) pertencem ao setor privado com carteira assinada. Metade das oportunidades geradas no setor, 2,4 milhões de vínculos, se concentra no Sudeste.

Já o saldo mensal (diferença entre admitidos e desligados) de maio foi de 10,4 mil. No acumulado do ano, considerando os subsetores, o que mais gerou empregos formais na cadeia foi o de prestadores (57,4 mil), seguido por fornecedores (11,6 mil) e operadoras tiveram saldo negativo de 630 postos de trabalho.

