Iene segue distante do valor justo após ganhos recentes, diz especialista

Mesmo com a recente valorização do iene ante o dólar, revertendo parte de sua desvalorização excessiva, “a moeda japonesa ainda não alcançou seu valor justo”, afirmou o estrategista de mercado da Citi Research, Tomohisa Fujiki, em relatório. O Citi avalia que o valor justo do dólar-iene seria de aproximadamente 145.

O especialista ainda aponta que o dólar rompeu abaixo da sua média móvel de 100 dias em relação ao iene, um patamar que vinha funcionando como ponto de resistência na semana passada. A especulação em torno de um possível aumento na taxa de juros pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) na próxima reunião contribuiu para a valorização do iene. Os mercados precificam uma probabilidade de quase 70% de um aumento de 10 pontos-base, segundo dados da Refinitiv.

O dólar foi cotado a 153,72 ienes no fim da tarde desta sexta-feira, após ter atingido 151,94 ienes, a mínima de 12 semanas, na quinta-feira, segundo a FactSet.

