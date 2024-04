Iene se recupera ante dólar após renovar mínima em 34 anos em meio a rumor de intervenção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 7:14 Para compartilhar:

O iene se recuperou fortemente em relação ao dólar, após tocar nova mínima em 34 anos, deflagrando rumores de possível intervenção do governo do Japão no mercado de câmbio.

Às 4h34 (de Brasília), o dólar caía a 154,80 ienes, ante 157,90 ienes no fim da semana passada, após chegar a ser negociado a 160,26 ienes durante a madrugada, seu maior patamar desde abril de 1990. Os volumes de negócios de hoje são fracos, uma vez que o Japão está celebrando um feriado nesta segunda-feira.

O iene acelerou movimento de queda na sexta-feira (26), quando o Banco do Japão (BoJ) deixou sua principal taxa de juros inalterada, após elevá-la pela primeira vez em 17 anos no mês passado. *Com informações da Dow Jones Newswires.