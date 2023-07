IEA: SP produzirá 4,8 mi de toneladas de soja e 4,5 mi de t de milho em 2022/23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 17:12 Compartilhe

O Estado de São Paulo deve produzir 4,8 milhões de toneladas de soja na safra 2022/23, ou 6,6% mais ante o ciclo 2021/22, informou em nota o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com base em levantamento feito em abril. A área colhida deve ser 2,2% maior, alcançando 1,29 milhão de hectares, com produtividade média de 3.727 quilos por hectare, ou 4,3% acima do ciclo anterior.

Em relação ao milho verão, a colheita caiu 10,7% em 2022/23 em relação a 2021/22, para 2,051 milhões de toneladas, decorrente principalmente da expressiva redução da área plantada, que caiu 9,7%, para 300,9 mil hectares, diz o IEA na nota. A produtividade 6.818 quilos por hectare, 1% menos ante o ciclo anterior. “Os resultados deixam evidente que a redução do volume produtivo teve como principal razão a perda de aproximadamente 32 mil hectares de área produtiva”, cita.

Já o milho de inverno deve haver redução de 2,9% na área semeada, para 471,8 mil hectares, mas com produtividade 18,6% acima de 2021/22, de 5.349 quilos por hectare, resultando numa expectativa de safra de 2,5 milhões de toneladas, ou 15,2% maior.

Quanto ao trigo, a colheita em 2022/23 está estimada, pelo IEA, em 442,7 mil toneladas, ou 4,5% acima do resultado da safra anterior, refletindo uma variação de 5,8%?na área cultivada, de 139 mil hectares. Mesmo assim, a produtividade deve cair 1,3%, para 3.186 quilos por hectare.

São Paulo deve produzir 32,4 mil toneladas da fibra em 2022/23, aumento de 19,8%. O algodão será plantado em área 15,1% maior, com 11 mil hectares. O aumento tanto em área quanto em produção resultaram em aumento de produtividade de 4,1%, para 2.949,5 quilos por hectare.

