IEA: preço recebido pelo produtor paulista sobe 0,43% em setembro

São Paulo, 11 – Os produtores paulistas receberam 0,43% mais pelos produtos agropecuários no mês de setembro, em relação aos valores finais de agosto, informou o Instituto de Economia Agrícola (IEA), órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, nesta semana.

A pesquisa destaca alta de 10,78% no preço do amendoim e retrações de 44,93% e 19,45% nas cotações de tomate e batata, respectivamente, em relação aos valores de agosto. O preço da cana-de-açúcar teve queda de 0,87%. O IEA indica que carne de frango e banana nanica não foram incluídas, pela ausência de “cotações confiáveis” no intervalo analisado.

Separado por grupos, o Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista para produtos de origem vegetal (IqPR-V) caiu 0,08% – alta de 1,07% sem cana-de-açúcar -, enquanto o desempenho dos produtos de origem animal (IqPR-A) subiu 1,77%. Em 12 meses (out/18 a set/19), o IqPR geral é positivo em 13,6%.