Idoso tem a perna errada amputada em clínica na Áustria

Um hospital de Freistadt, na Áustria, amputou a perna errada de um idoso, de 82 anos, na terça-feira (18). Em um comunicado divulgado na quinta-feira (20) pela Clínica Freistadt, a unidade de saúde atribuiu o “erro trágico” a uma falha humana. As informações são do jornal The Guardian.

De acordo com o hospital, o paciente estava sofrendo de muitas doenças e precisava amputar a perna esquerda. Segundo o comunicado, o erro na cirurgia de amputação só foi percebido durante uma troca de curativo na quinta-feira.

“Temos que descobrir como essa falha, esse erro aconteceu. Eu gostaria de me desculpar publicamente aqui ”, disse o diretor médico da clínica, Norbert Fritsch, em uma entrevista coletiva.

Conforme a imprensa local, o paciente inicialmente não reconheceu o erro. O erro parece ter sido cometido pouco antes da operação, quando a perna a ser amputada foi marcada, informou a clínica.

“Infelizmente o erro, no qual a perna direita foi removida em vez da esquerda, ocorreu como resultado de uma sequência de circunstâncias infelizes”, disse o documento, acrescentando que estava investigando o que aconteceu e que revisaria seus padrões.

O paciente recebeu assistência psicológica e ainda deve ser submetido a outra operação para remover a perna esquerda. “A operação está planejada para breve”, informou a clínica.

Veja também