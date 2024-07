Idoso mata filho adotivo brasileiro na Itália com barra de ferro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2024 - 16:01 Para compartilhar:

TURIM, 5 JUL (ANSA) – Um idoso italiano matou seu filho adotivo, um brasileiro de 40 anos, com uma barra de ferro, nesta sexta-feira (5), no auge de uma discussão em sua residência, na cidade de Roletto, no norte da Itália, informaram as autoridades da província de Turim.

Segundo uma reconstituição inicial, Pierangelo Romagnollo assassinou seu filho Ailton no jardim de sua casa, no bairro de Roncaglia, após uma briga. Os dois moravam sozinhos há 10 anos, desde que a esposa do idoso de 84 anos faleceu.

Os vizinhos disseram à polícia que o brasileiro, adotado ainda pequeno, era uma pessoa simpática, apesar de discutir com o pai frequentemente.

De acordo com as autoridades locais, Romagnollo ligou para um conhecido para contar o ocorrido, logo após cometer o crime. Na sequência, seu amigo entrou em contato com a polícia.

Um grupo de carabineiros de Pinerolo e uma equipe médica foram até o local para apurar o caso. As investigações são coordenadas pelo procurador-adjunto do Ministério Público de Turim, Paolo Del Grosso. (ANSA).