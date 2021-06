Idoso é vítima de golpe e perde R$ 63 mil de economia para pagar casa

Um idoso de 69 anos foi vítima de um estelionato e perdeu R$ 63 mil em uma fraude bancária, de acordo com informações do G1. O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo.

Segundo a reportagem, o valor perdido correspondia às economias que ele fez ao longo da vida, destinadas a pagar a casa própria.

De acordo com o boletim de ocorrência ao qual o G1 teve acesso, o idoso recebeu uma ligação de uma mulher, que alegou trabalhar no setor de segurança de um banco. Durante a chamada, ela disse que o cartão da vítima havia sido clonado, e que, naquele momento, eram registradas compras em uma loja de Santos, cidade vizinha a Praia Grande.

A mulher perguntou se, devido a essa situação, ele gostaria de bloquear o cartão. Ainda segundo o relato do idoso na delegacia, ela disse que ele deveria ligar para o telefone que consta atrás do cartão, mas, em seguida, mudou a versão, e disse que iria transferir a ligação. Quando ele foi atendido por outra mulher, foi orientado a cortar os cartões ao meio e escrever uma carta informando a senha, por ser idoso e pessoa vulnerável. Ele seguiu as instruções.

Depois de algum tempo, um homem apareceu na casa do idoso, e ele entregou o envelope com as informações solicitadas. Pouco depois, decidiu ligar para o banco, momento em que descobriu que foi vítima de uma fraude, e que o prejuízo foi de R$ 63 mil.

