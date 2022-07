Idoso é encontrado morto a facadas em São Gonçalo

De acordo com informações de O Dia, um idoso foi encontrado morto no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Jorgene Manoel Rodrigues tinha 76 anos e foi assassinado com um corte no pescoço após sair de casa para ir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, na sexta-feira à noite, segundo a família.

A PM encontrou o corpo a um pouco mais de um quilômetro da residência da vítima, no sábado (16). O local foi periciado e a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu o caso. As netas afirmaram à TV Globo que não era usual que ele saísse à noite, e que o local onde o corpo dele foi encontrado motivou suspeitas dos parentes.