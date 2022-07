Idoso é baleado no pescoço durante tentativa de assalto

Na madrugada desta segunda-feira (18), um idoso, de 71 anos, identificado como Lupercio Silva, foi baleado no pescoço durante uma tentativa de assalto a carro no Méier, no Rio de Janeiro. As informações são do R7.

Segundo uma testemunha, Lupercio foi surpreendido, por volta de 1h30, por dois homens que estavam na rua. “Em um primeiro momento, ele não abriu a porta do carro. Houve um disparo. Depois, ele abriu a porta e houve uma luta corporal com os bandidos. Aí, eles fizeram mais dois disparos para acertar o cidadão”, disse a fonte.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Salgado Filho, onde recebeu atendimento. De acordo com informações da unidade, o quadro de saúde do idoso é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada e equipes do 3° BPM (Méier) fizeram uma varredura para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Até o momento, ninguém foi preso.