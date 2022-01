Idoso conhece noiva em abrigo e se casa depois de 20 anos no lar no interior paulista

Nunca é tarde para se viver um grande amor. Foi o que aconteceu com Manoel dos Santos, de 70 anos, moradora de um abrigo para idosos em Pilar do Sul, no interior paulista. O aposentado conheceu sua noiva no lar depois de 20 anos morando no local.

Ao G1, a noiva, Maria Luiza Leme dos Santos, de 63 anos, relatou como conheceu Manoel no abrigo, além do início do relacionamento.

“Foi tudo aqui mesmo. Eu vi ele, e ele começou a gostar de mim. Eu também me interessei e começamos a namorar”, lembra dona Malu.

“Um dia nós comentamos de morar juntos, mas eu comentei que o certo era casar e ele concordou. Nós aceitamos, falei com a minha família e agora temos um quarto separado só para nós dois, com cama, guarda-roupa, tudo separadinho”, relata.

Outro ponto em comum no casal é a dificuldade em que ambos tem para caminhar. Manoel perdeu a perna em um acidente de caminhão cinco anos antes de entrar no abrigo, já Malu, como é carinhosamente chamada, tem uma deficiência em uma das pernas desde pequena.

Apesar da aparente facilidade, o casal ficava separado pelas alas masculina e feminina do local que abriga 45 idosos. Ambos nunca haviam se casado.

O casamento

A união do casal foi celebrada no último dia 21 de janeiro no cartório da cidade. Malu ainda ganhou um “dia de princesa” e o vestido foi presente da assistente social do abrigo.

“Eu fiquei mais emocionada que a noiva porque é maravilhoso isso. Eles chegam aqui com a ilusão de que tudo acabou e descobrem o amor. Parece até piegas, sei lá, mas foi tão bonito. Foi mágico”, afirma a assistente social Albertina Oliveira de Macedo.

Tudo isso foi possível com a ajuda de doações de moradores, funcionários e empresas, os quais mobiliaram o novo quarto do casal. Além disso, familiares dos idosos acompanharam a cerimônia que ainda teve comemoração com churrasco e bolo no abrigo.

“Eu estou muito contente, muito feliz. A gente fica muito agradecido que o povo faz tudo isso pra gente, as vezes a gente acha que nem merece”, comenta Maria Luiza.

“Era uma vontade que eu tinha porque eu nunca casei. Entrei no abrigo em 2002 e minha vida mudou depois que ela chegou porque comecei a gostar dela, começamos a namorar. Estou feliz pra caramba aqui”, concorda seu Manoel.

O lar onde o casal reside na cidade paulista de Pilar do Sul é uma instituição sem fins lucrativos e sobrevive com a aposentadoria dos interno, verbas do estado e da prefeitura, conforme relato da assistente social do abrigo.

