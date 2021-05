Idosa é encontrada morta com sinais de espancamento em casa incendiada no Paraná

Assinira Rodrigues Veiga, 68, foi encontrada morta na manhã deste sábado (22) em sua casa no bairro Guaraituba, em Colombo, no Paraná. De acordo com a polícia, ela foi morta por espancamento e posteriormente sua casa foi incendiada. A apuração é do RIC Record TV.

O corpo de Assinira não foi carbonizado porque seu filho conseguiu tirá-la das chamas. O investigador Luiz Felipe Carioca, da Delegacia da cidade, apontou que o incêndio deve ter sido criminoso. A vítima tinha sinais de espancamento com marcas de agressão do rosto e da cabeça. Segundo o filho, Assinira morava sozinha e não sabia de ameaças contra ela.

De acordo com o tenente Meira, da Polícia Militar, havia muitos materiais inflamáveis na casa e a idosa estava sozinha.

