Idosa de 88 anos morre após ser arrancada de carro em movimento em SP

Uma idosa de 88 anos morreu após ter sido arrancada de um veículo em movimento durante um assalto na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, no último domingo (30). As informações são do g1.

Em um vídeo gravado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que quatro homens abordam o carro de uma mulher de 49 anos, que havia acabado de ajudar a idosa a entrar no veículo e sairia com ele.

O crime aconteceu por volta das 17h45, e a motorista ainda tenta lutar contra os bandidos para impedir o roubo, mas não consegue parar a ação.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a idosa foi jogada do veículo em movimento e acabou batendo a cabeça. Ela foi socorrida com ferimentos graves no Hospital São Paulo, mas acabou não resistindo e morrendo no fim da noite.

Ainda de acordo com o g1, a SSP informou que a idosa chegou a ser arrastada pelo carro em movimento. O caso foi registrado como roubo e morte suspeita pelo 56º DP da Vila Alpina, na zona leste.

CRUELDADE E COVARDIA ....



Por:

Marcelo Moreira31/01/2022 • 18:27 @BandJornalismo pic.twitter.com/DL9T6t65j5 — eduvirtual (@eduvirtual) February 1, 2022

