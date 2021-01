Idosa de 111 anos recebe primeiro RG de sua vida

Maria Severina da Conceição, de 111 anos, recebeu pela primeira vez a sua Carteira de Identidade. A idosa, do interior do Pernambuco, está entre as pessoas mais velhas do Brasil.

Pela falta do documento, Maria estava inapta para receber a aposentadoria e foi obrigada a ficar sem o benefício nos últimos quatro meses. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do estado, o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) e as prefeituras do Recife e de Cumaru, no agreste pernambucano, colocou fim à espera da senhora.

Na última terça-feira (19), agentes se deslocaram do Recife até Cumaru para entregar o documento a idosa. Ela recebeu a identidade com alegria. “Eu gostei muito”, disse ela.

Luciana da Conceição, filha da Dona Maria, também celebrou a emissão do documento. “Ela tem 111 anos e nunca tirou identidade. Estamos muito felizes. Graças a Deus, agora vai dar tudo certo. É muito importante ter uma identidade”, afirmou.

A idosa agora deve atualizar os cadastros pendentes e restabelecer todos os benefícios aos quais tem direito.

