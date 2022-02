Ídolo no Barcelona, Messi esteve perto do Real Madrid; entenda Antes de assinar com os blaugranas, no início dos anos 2000, os merengues também monitoravam o jogador argentino

Maior nome da história do Barcelona, Lionel Messi quase defendeu as cores do maior rival na Espanha. De acordo com o jornal francês ‘Le Parisien’, em 2001, antes de acertar com os blaugranas, o Real Madrid esteve perto de levar o craque argentino.

Segundo o jornal, Javier Pérez Farguell chegou à direção esportiva do Barcelona em 2001 e ficou surpreso com os valores oferecidos a Messi e a família para acertarem com o Barcelona. O dirigente, então, propôs um valor menor ao jovem jogador.

“Quem ele pensa que é? Maradona? Vamos parar com isso e deixá-lo voltar para a Argentina”, teria dito Farguell. O empresário do jogador sabia que o Real Madrid estava disposto a pagar mais, e quase levou o argentino para o rival, mas preferiu não entrar em guerra com o Barcelona e assinou com os blaugranas.

