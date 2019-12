Ídolo no Atlético-MG, Léo Silva despista sobre aposentadoria: ‘Indefinido’

A derrota de virada para o Internacional por 2 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, pode ter sido a última partida de Léo Silva pelo Atlético-MG. O zagueiro de 40 anos despistou sobre o seu futuro. “Está indefinido”, disse o ídolo atleticano ao ser questionado se iria pendurar as chuteiras.

Léo Silva estava planejando se aposentar depois do Campeonato Mineiro deste ano, mas acabou aceitando a proposta feita pela diretoria do Atlético-MG para renovar contrato até o próximo dia 31. O futuro do zagueiro deve ser decidido nos próximos dias.

No clube mineiro desde 2011, Léo Silva disputou mais de 350 partidas com a camisa alvinegra, conquistando inúmeros títulos, entre eles a Copa Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014.

Titular depois de quase cinco meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho, o goleiro Victor analisou o resultado negativo do Atlético-MG no estádio Beira-Rio. “Mesmo com uma equipe bastante modificada, tivemos a chance de empatar o jogo. Valeu a entrega, a dedicação. Acabamos vacilando um pouco no final”, comentou.

A diretoria atleticana vem se planejando para a próxima temporada e uma das prioridades é definir a comissão técnica, já que as chances de Vágner Mancini permanecer são remotas.