Ídolo do Real Madrid e Fluminense, Marcelo anuncia aposentadoria do futebol

O lateral esquerdo Marcelo, de 36 anos, anunciou, nesta quinta-feira, 6, sua aposentadoria dos gramados. O anúncio foi feito em vídeo publicado em suas redes sociais. O brasileiro estava sem clube desde dezembro de 2024, quando rescindiu o seu contrato com o Fluminense.

Revelado pelo Tricolor das Laranjeiras, Marcelo passou grande parte de sua carreira na Europa. O lateral iniciou sua trajetória no futebol em 2005 e, com apenas 18 anos, foi vendido ao Real Madrid em 2006, permanecendo no clube merengue até 2022.

Depois de passagem breve pelo Olympiacos, da Grécia, em 2022-2023, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023. Naquele ano, foi um dos grandes nomes da conquista inédita da Copa Libertadores pelo clube carioca.

Já em 2024, sofreu com lesões e problemas de relacionamento, principalmente com o técnico Mano Menezes. O estopim de sua saída foi o desentendimento com o treinador em novembro do ano passado, em confronto diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 36 anos, Marcelo se despede do futebol como um dos maiores laterais brasileiros da história. Foram mais de 700 aparições em campo, somando clubes e Seleção Brasileira.

Veja números da carreira de Marcelo

Fluminense

Jogos: 108

Gols: 11

Títulos: Taça Rio (2005), Campeonato Carioca (2005 e 2023) , Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024)

Real Madrid

Jogos: 546

Gols: 38

Títulos: La Liga (2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20 e 2021–22), Supercopa da Espanha (2008, 2012, 2017, 2019–20 e 2021–22), Copa do Rei (2010–11 e 2013–14), Liga dos Campeões da UEFA (2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18 e 2021–22), Supercopa da UEFA (2014, 2016 e 2017) e Mundial de Clubes (2014, 2016, 2017 e 2018)

Olympiacos

Jogos: 10

Gols: 3

Títulos: 0

Seleção Brasileira

Jogos: 56

Gols: 3

Títulos: Bronze nos Jogos Olímpicos 2008, Prata nos Jogos Olímpicos 2012 e Copa das Confederações de 2013